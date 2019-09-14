Абрахам забил четвёртый мяч в матче «Челси» — «Вулверхэмптон», но в свои ворота

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, который в выездном для «синих» матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» оформил хет-трик, отметился ещё одним результативным действием на поле — форвард стал автором автогола.
Видео доступно на «Чемпионате».
Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».
В трёх уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас», встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «шпор».
Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».
- 14 сентября 2019
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