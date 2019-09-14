«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин. На 35-й минуте Кочергин увеличил преимущество гостей. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Тайсон.
На 54-й минуте Марлос с передачи Тайсона восстановил равновесие. Вскоре Жуниор Мораес вывел «Шахтёр» вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Сергей Болбат. На 86-й минуте Богдан Леднев сравнял счёт с передачи Евгения Чеберко. Победу «Шахтёру» принёс Мораес, который отличился с передачи Евгения Коноплянки.
«Шахтёр», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (11) — на 4-м месте.
- 14 сентября 2019
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