«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин. На 35-й минуте Кочергин увеличил преимущество гостей. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Тайсон.

На 54-й минуте Марлос с передачи Тайсона восстановил равновесие. Вскоре Жуниор Мораес вывел «Шахтёр» вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Сергей Болбат. На 86-й минуте Богдан Леднев сравнял счёт с передачи Евгения Чеберко. Победу «Шахтёру» принёс Мораес, который отличился с передачи Евгения Коноплянки.

«Шахтёр», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (11) — на 4-м месте.