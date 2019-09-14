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«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Владлен Юрченко, которому ассистировал Владислав Кочергин. На 35-й минуте Кочергин увеличил преимущество гостей. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Тайсон.

На 54-й минуте Марлос с передачи Тайсона восстановил равновесие. Вскоре Жуниор Мораес вывел «Шахтёр» вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Сергей Болбат. На 86-й минуте Богдан Леднев сравнял счёт с передачи Евгения Чеберко. Победу «Шахтёру» принёс Мораес, который отличился с передачи Евгения Коноплянки.

«Шахтёр», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Заря» (11) — на 4-м месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 7-й тур
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
4 : 3
Заря
Луганск
0:1 Юрченко – 10'   0:2 Кочергин – 35'   1:2 Тайсон – 42'   2:2 Марлос – 54'   3:2 Мораес – 60'   3:3 Леднев – 86'   4:3 Мораес – 89'
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