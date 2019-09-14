Джикия: я первый, кто виноват в поражении «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.
«Все прекрасно видели, что мы задержались в раздевалке. Был разговор. Разговор был о поражении после домашнего поражения. Если болельщики начнут прессовать тренера на открытой тренировке, я его поддержу.
Все знают, что у нас появился новый футболист. Мы сегодня впервые использовали 4-3-3. В любом перестроении нужно время. Будем играть так, как сказал Георгиевич. Будем стараться быстрее впитать то, что он пытается до нас донести. Хочется, чтобы «Спартак» побеждал.
С моей стороны будет некорректно сейчас разбирать, кто на какой позиции сейчас бегал, потому что я сам не разобрался. Будет разбор, где мы всё изучим. Нам скажут, кто где должен располагаться.
Я готов к ответственности капитана, не снимаю её с себя. Я первый, кто виноват. Буду нести за всех ответственность и за себя», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 сентября 2019
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