Ни кружевного футбола, ни результата. «Спартак» проиграл дома «Уралу»

Накануне матча генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал большое интервью «Чемпионату», в котором подробно рассказал про то, что сейчас происходит в клубе.
Бесковский футбол
Почему мы начали с интервью? Да потому, что в нём прозвучали очень важные слова про доверие Кононову и футбол, который показывает сейчас и намерен показывать в будущем «Спартак».
«Для нас, на данный момент, самое важное — результат. Бесковский стиль, легендарный футбол — это, безусловно, хорошо, но сейчас важно выигрывать. Если будет результат, то бесковский футбол никого не будет интересовать. Результат – лучший ответ», — это цитата номер один.
«Олег Кононов – тренер «Спартака». Мы ему доверяем. Что будет через год – посмотрим. Давайте дадим тренеру поработать», — это цитата номер два.
Всё, переходим к матчу с «Уралом».
Новички
Все громкие новички «Спартака» оказались в составе. Краль занял место опорного, Тиль, Ларссон и Шюррле вместе с Бакаевым составили группу атаки. Эсекьель Понсе, если что, жив-здоров, его оставили на скамейке.
Жиго
Но гол забил центральный защитник Жиго. Бакаев с углового навесил в штрафную, защитник выиграл позицию и пробил головой в противоход голкиперу. Классика.
Жиго забил уже свой четвёртый гол в сезоне — он лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ.
Перерыв
В оставшееся время первого тайма «Спартак» создал ещё два отличных момента, в первом случае Бакаев не попал в створ, во втором гостей дважды выручил вратарь Баклов. Но и у гостей были неплохие подходы, например, удар в ближний угол Эль-Кабира, который отразил Максименко. В целом было ощущение, что «Спартак» контролирует ход матча.
Начало второго тайма показало, что это было неправильное ощущение.
Провал
На 48-й минуте Эль-Кабир с левого края сделал заброс в штрафную, Бавин скинул мяч пяткой на Ильина, тот убрал двух соперников и пробил низом — Максименко не дотянулся.
Ну, казалось бы, несчастный случай. С кем не бывает? Сейчас всё исправим. Но нет. «Спартак» не знал, что ему делать на поле, а «Урал» весело и азартно продолжил возить хозяев поля. Панюков и Димитров могли выводить гостей вперёд.
Отман Эль-Кабир
Победный гол забил Отман Эль-Кабир, лучший игрок матча. Он и в первом голе поучаствовал, а в этом эпизоде на фланге красиво ушёл от Ещенко, ворвался в штрафную и технично покатил мяч в ближний угол. Максименко был не готов к такому удару. Шикарный гол.
Замены
Кононов выпустил Понсе вместо Джордана. Рассказова вместо Ещенко. Изменили ли они игру? Нет. Спартаковцы катали мяч возле штрафной, но свободных зон в обороне «Урала» не находили. Моментов для ударов у хозяев поля не было.
Парфёнов
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, выступавший за «Спартак» с 1998 по 2005 год, в восьмой раз в карьере встретился со «Спартаком» в качестве тренера. Итог — 4 победы (одна по пенальти), 2 ничьи и 2 поражения.
- 14 сентября 2019
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