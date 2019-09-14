Ни кружевного футбола, ни результата. «Спартак» проиграл дома «Уралу»

Накануне матча генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал большое интервью «Чемпионату», в котором подробно рассказал про то, что сейчас происходит в клубе.

Томас Цорн: с Каррерой «Спартак» контактировать не намерен Первая часть интервью – о тренерах, расизме, трансферах и Шюррле.

Кононов, Черчесов, деньги, агенты. Цорн рассказал всё о новом «Спартаке» Огромное интервью с гендиректором красно-белых – о бесковском футболе, доверии к тренеру, рекордных покупках и философии клуба.

Бесковский футбол

Почему мы начали с интервью? Да потому, что в нём прозвучали очень важные слова про доверие Кононову и футбол, который показывает сейчас и намерен показывать в будущем «Спартак».

«Для нас, на данный момент, самое важное — результат. Бесковский стиль, легендарный футбол — это, безусловно, хорошо, но сейчас важно выигрывать. Если будет результат, то бесковский футбол никого не будет интересовать. Результат – лучший ответ», — это цитата номер один.

«Олег Кононов – тренер «Спартака». Мы ему доверяем. Что будет через год – посмотрим. Давайте дадим тренеру поработать», — это цитата номер два.

Всё, переходим к матчу с «Уралом».

Новички

Все громкие новички «Спартака» оказались в составе. Краль занял место опорного, Тиль, Ларссон и Шюррле вместе с Бакаевым составили группу атаки. Эсекьель Понсе, если что, жив-здоров, его оставили на скамейке.

«Спартак» повышает стоимость футболистов. Тиль, например, вырос вдвое Самое интересное из новых цифр Transfermarkt.

Жиго

Но гол забил центральный защитник Жиго. Бакаев с углового навесил в штрафную, защитник выиграл позицию и пробил головой в противоход голкиперу. Классика.

Жиго забил уже свой четвёртый гол в сезоне — он лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ.

Перерыв

В оставшееся время первого тайма «Спартак» создал ещё два отличных момента, в первом случае Бакаев не попал в створ, во втором гостей дважды выручил вратарь Баклов. Но и у гостей были неплохие подходы, например, удар в ближний угол Эль-Кабира, который отразил Максименко. В целом было ощущение, что «Спартак» контролирует ход матча.

Начало второго тайма показало, что это было неправильное ощущение.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака» Одну проблему точно давно пора устранить.

Провал

На 48-й минуте Эль-Кабир с левого края сделал заброс в штрафную, Бавин скинул мяч пяткой на Ильина, тот убрал двух соперников и пробил низом — Максименко не дотянулся.

Ну, казалось бы, несчастный случай. С кем не бывает? Сейчас всё исправим. Но нет. «Спартак» не знал, что ему делать на поле, а «Урал» весело и азартно продолжил возить хозяев поля. Панюков и Димитров могли выводить гостей вперёд.

Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова Вернее, её отсутствие.

Отман Эль-Кабир

Победный гол забил Отман Эль-Кабир, лучший игрок матча. Он и в первом голе поучаствовал, а в этом эпизоде на фланге красиво ушёл от Ещенко, ворвался в штрафную и технично покатил мяч в ближний угол. Максименко был не готов к такому удару. Шикарный гол.

Замены

Кононов выпустил Понсе вместо Джордана. Рассказова вместо Ещенко. Изменили ли они игру? Нет. Спартаковцы катали мяч возле штрафной, но свободных зон в обороне «Урала» не находили. Моментов для ударов у хозяев поля не было.

Парфёнов

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, выступавший за «Спартак» с 1998 по 2005 год, в восьмой раз в карьере встретился со «Спартаком» в качестве тренера. Итог — 4 победы (одна по пенальти), 2 ничьи и 2 поражения.