Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррера выразил соболезнования семье скончавшегося болельщика «Спартака»

Каррера выразил соболезнования семье скончавшегося болельщика «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил соболезнования родным и близким болельщика красно-белых Александра Копнина, который ушёл из жизни.

«Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг», — написал Каррера в своём «инстаграме».

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московский клуб становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В данный момент «Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч москвичи проведут 20 сентября с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Фанаты «Спартака» освистали команду после матча и зарядили «Атути Аванти»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент