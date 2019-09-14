Каррера выразил соболезнования семье скончавшегося болельщика «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил соболезнования родным и близким болельщика красно-белых Александра Копнина, который ушёл из жизни.

«Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг», — написал Каррера в своём «инстаграме».

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московский клуб становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В данный момент «Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч москвичи проведут 20 сентября с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».