Сенсационная победа аутсайдера — в видеообзоре матча «Норвич» — «Ман Сити»

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» на стадионе «Кэрроу Роуд» принимал «Манчестер Сити» и смог одержать сенсационную победу со счётом 3:2.

Счёт открыл полузащитник «Норвич Сити» Кенни Маклин на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество «канареек» увеличил хавбек Тодд Кантвелл. На 45-й минуте форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч. В начале второй половины отличился нападающий хозяев Теэму Пукки после грубой ошибки защитника Николаса Отаменди. На 88-й минуте гол забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

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В уже сыгранных встречах 5-го тура «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом победил «Лестер Сити» — 1:0, «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2, «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1, «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».