Суарес посвятил гол в ворота «Валенсии» умершей от болезни дочери Энрике

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».



Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился дублем в этой встрече, забив на 61-й и 82-й минутах. Первый гол уругвайский форвард отпраздновал, скрестив пальцы и показав букву «Х». Таким образом Суарес почтил память дочери бывшего главного тренера команды Луиса Энрике, сообщает RAC1.



Напомним, 9-летняя Ксана скончалась 29 августа после продолжительной борьбы с раком костей. Дельфина, старшая дочь Суареса, была одноклассницей Ксаны.



19 июня текущего года Энрике официально покинул пост главного тренера сборной Испании, который занимал менее года, «по семейным обстоятельствам». Он руководил «Барселоной» с 2014 по 2017 год.

«Барселона» начала тренировку с минуты молчания в память о дочери Энрике