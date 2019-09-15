«Барселона» готова продать Юмтити зимой

Руководство каталонской «Барселоны» готово расстаться с центральным защитником команды Самуэлем Юмтити уже ближайшей зимой, сообщает Calciomercato.com.

В услугах 25-летнего игрока заинтересованы туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом имя француза часто фигурировало в слухах о трансфере форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Самуэль пока не провёл ни одного матча. Первые три встречи в испанской Примере игрок провёл в запасе, а затем получил травму колена в расположении сборной Франции.

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