«Барселона» готова продать Юмтити зимой
Руководство каталонской «Барселоны» готово расстаться с центральным защитником команды Самуэлем Юмтити уже ближайшей зимой, сообщает Calciomercato.com.
В услугах 25-летнего игрока заинтересованы туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом имя француза часто фигурировало в слухах о трансфере форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Самуэль пока не провёл ни одного матча. Первые три встречи в испанской Примере игрок провёл в запасе, а затем получил травму колена в расположении сборной Франции.
Посмотреть турнирную таблицу испанского первенства можно на «Чемпионате».
Юмтити: я разменная монета в сделке по Неймару? Безумие
- 15 сентября 2019
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