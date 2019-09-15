Месси приступил к тренировкам в общей группе
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе. Несмотря на это, маловероятно, что аргентинец примет участие в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 17 сентября, сообщает Marca.
Из-за травмы Месси не провёл в нынешнем сезоне ни одной официальной встречи. 32-летний футболист в течение долгого времени тренировался индивидуально.
В минувшем сезоне Лионель на клубном уровне забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи в 50 матчах во всех турнирах.
Напомним, вчера, 14 сентября, «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Валенсию» со счётом 5:2. В составе сине-гранатовых дубль оформил нападающий Луис Суарес.
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