«Тамбов» — ЦСКА: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и московского ЦСКА на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Салли, Обухов, Часовских, Мамтов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Запасные: Помазун, Карпов, Елеев, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).
- 15 сентября 2019
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