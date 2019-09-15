Семак: «Спартак» — серьёзный раздражитель, думаю, работать туда не пошёл бы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности поработать в московском «Спартаке».
«Спартак» — это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьёзный раздражитель, и для «Зенита». Пошёл ли бы я к «красно-белым» работать? Думаю, что нет. Хотя есть ребята из «Спартака», с которыми мы были в сборной, и общаемся. Есть и болельщики «Спартака», с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле — это одно, а жизнь — другое", — приводит слова Семака «Российская газета».
В бытность игроком Семак выступал за ЦСКА в период с 1994 по 2004 год. Карьеру игрока он завершил в 2013 году, выступая за «Зенит». В конце мая 2018 года Семак был назначен главным тренером сине-бело-голубых.
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