Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Марселем»
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Состав «Монако» на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом: Леком, Балло-Туре, Марипан, Глик, Агилар, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Монако».
В турнирной таблице французской Лиги 1 «Марсель» занимает 12-е место. В активе команды 7 очков. «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место. Монегаски в стартовых 4 турах набрали всего два очка. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен». Действующий чемпион в пяти матчах набрал 12 очков.
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