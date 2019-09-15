Гол 38-летнего Хоакина спас «Бетис» от поражения в матче с «Хетафе»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Хетафе» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. В роли его ассистентов выступили Рубен Бесерриль и Диего Санчес Рохо.
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Хайме Мата, который реализовал пенальти. В середине первого тайма «Бетис» остался в меньшинстве. Вильям Карвальо получил прямую красную карточку и был удалён. Во 2-м тайме севильский клуб от поражения спас 38-летний Хоакин Санчес, забивший гол с пенальти. В компенсированное время был удалён ещё один игрок «Бетиса» — Лоренсо Морон.
«Бетис», набрав четыре очка, поднялся на 15-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (3) — на 18-м месте в таблице.
В 5-м туре «Бетис» на выезде сыграет с «Осасуной» (20 сентября). «Хетафе» предстоит домашняя игра с «Мальоркой» (22 сентября).
- 16 сентября 2019
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:18