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Гол 38-летнего Хоакина спас «Бетис» от поражения в матче с «Хетафе»

Гол 38-летнего Хоакина спас «Бетис» от поражения в матче с «Хетафе»
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Хетафе» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. В роли его ассистентов выступили Рубен Бесерриль и Диего Санчес Рохо.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Хайме Мата, который реализовал пенальти. В середине первого тайма «Бетис» остался в меньшинстве. Вильям Карвальо получил прямую красную карточку и был удалён. Во 2-м тайме севильский клуб от поражения спас 38-летний Хоакин Санчес, забивший гол с пенальти. В компенсированное время был удалён ещё один игрок «Бетиса» — Лоренсо Морон.

«Бетис», набрав четыре очка, поднялся на 15-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (3) — на 18-м месте в таблице.

В 5-м туре «Бетис» на выезде сыграет с «Осасуной» (20 сентября). «Хетафе» предстоит домашняя игра с «Мальоркой» (22 сентября).

Испания - Примера. 4-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Мата – 15' (пен)   1:1 Хоакин Санчес – 73' (пен)
Удаления: Карвалью – 25', Морон – 90+4' / нет
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