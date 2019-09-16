«Ювентус» хочет приобрести Иско в январе
«Ювентус» по-прежнему рассматривает полузащитника «Реала» Иско как одну из главных трансферных целей. Как сообщает Calciomercato, туринский клуб в зимнее трансферное окно намерен предпринять все усилия, чтобы подписать контракт с 27-летним футболистом.
Иско в нынешнем сезоне не имеет регулярной игровой практики в своей команде. Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» оценивает испанского полузащитника в € 75 млн. При этом существует вариант, при котором «Королевский клуб» согласится продать хавбека по более низкой цене.
Нынешний контракт Иско с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в двух стартовых матчах «Реала». Результативных действий на его счету нет.
Полузащитник «Реала» Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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