Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий присоединился к акции в поддержку актёра Павла Устинова, который был арестован во время митинга в Москве.

Слуцкий поддержал актёра Устинова, осуждённого на 3,5 года

В понедельник, 16 сентября, 24-летнего актёра приговорили к трём с половиной годам колонии за то, что на акции протеста 3 августа в Москве он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Видео с места событий суд приобщать к делу не стал.

Коллега Устинова, актёр Александр Паль, которого тоже ненадолго задержали на митинге 3 августа, запустил в «Инстаграме» флешмоб в поддержку Устинова. В конце своего видео Паль обратился к друзьям и коллегам — Александру Петрову, Никите Ефремову, Ирине Горбачёвой и другим, призвав их поддержать его флешмоб. Многие так и сделали, опубликовав в своих соцсетях посты «Я/Мы Павел Устинов». Также в акции приняли участие Сергей Шнуров, Ксения Собчак и другие.