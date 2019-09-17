Слуцкий поддержал актёра Устинова, осуждённого на 3,5 года

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий присоединился к акции в поддержку актёра Павла Устинова, который был арестован во время митинга в Москве.
В понедельник, 16 сентября, 24-летнего актёра приговорили к трём с половиной годам колонии за то, что на акции протеста 3 августа в Москве он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Видео с места событий суд приобщать к делу не стал.
Коллега Устинова, актёр Александр Паль, которого тоже ненадолго задержали на митинге 3 августа, запустил в «Инстаграме» флешмоб в поддержку Устинова. В конце своего видео Паль обратился к друзьям и коллегам — Александру Петрову, Никите Ефремову, Ирине Горбачёвой и другим, призвав их поддержать его флешмоб. Многие так и сделали, опубликовав в своих соцсетях посты «Я/Мы Павел Устинов». Также в акции приняли участие Сергей Шнуров, Ксения Собчак и другие.
- 17 сентября 2019
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