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Тренер «Байера»: в ЛЧ нет слабых соперников, мы должны обыгрывать «Локомотив»

Тренер «Байера»: в ЛЧ нет слабых соперников, мы должны обыгрывать «Локомотив»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«В двух последних матчах в Бундеслиге мы много владели мячом, но не создали достаточное количество опасных моментов. Мы проанализировали свои ошибки и постараемся исправить ситуацию в предстоящей встрече с „Локомотивом“. Стоит отметить, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Задача „Байера“ — одержать победу в матче с „Локомотивом“, — приводит слова Боша официальный сайт „Байера“.

Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 „Байер“ — «Локомотив» состоится завтра, 18 сентября, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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