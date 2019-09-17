Тренер «Байера»: в ЛЧ нет слабых соперников, мы должны обыгрывать «Локомотив»
Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
«В двух последних матчах в Бундеслиге мы много владели мячом, но не создали достаточное количество опасных моментов. Мы проанализировали свои ошибки и постараемся исправить ситуацию в предстоящей встрече с „Локомотивом“. Стоит отметить, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Задача „Байера“ — одержать победу в матче с „Локомотивом“, — приводит слова Боша официальный сайт „Байера“.
Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 „Байер“ — «Локомотив» состоится завтра, 18 сентября, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Чорлука: «Локо» слабее соперников по ЛЧ, но покажет, что может играть со всеми
- 17 сентября 2019
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