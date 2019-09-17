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Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен
Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».

«Уже неделю тренируюсь с «Динамо». Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что приняли меня как дома и за возможность до зимы работать с командой», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За «Локомотив» Тарасов выступал с 2010 года, провёл 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл за «Томь». За сборную России Дмитрий сыграл восемь матчей и забил один гол.

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