Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».



«Уже неделю тренируюсь с «Динамо». Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что приняли меня как дома и за возможность до зимы работать с командой», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



За «Локомотив» Тарасов выступал с 2010 года, провёл 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл за «Томь». За сборную России Дмитрий сыграл восемь матчей и забил один гол.