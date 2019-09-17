«Челси» — «Валенсия»: Черышев сыграет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Валенсии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 сентября.



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Абрахам



Запасные: Кабальеро, Гехи, Баркли, Пулишич, Педро, Жиру, Батшуайи



«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Габриэл, Гарай, Васс, Черышев, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гамейро, Родриго



Запасные: Доменек, Гомес, Дьякаби, Коста, Ф. Торрес, Ли Кан Ин, Гуэдеш

Матч «Челси» — «Валенсия» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 22:00 мск.

Обслужит матч турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. В качестве его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун.