Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар». На матче будет использован VAR

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
20 сентября (пятница)
«Уфа» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
21 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Зенит» — «Рубин»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Тамбов» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» — «Сочи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Арсенал» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«ЦСКА» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
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