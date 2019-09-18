Анчелотти: считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов. С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы всё сделали правильно. Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда «Ливерпуль» вёл игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали всё хорошо, ведь я считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе.

Благодарю Клоппа за то, что он сказал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, но путь к этому ещё дальний. Сейчас мы должны думать о выходе в плей-офф», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.