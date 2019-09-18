Тер Штеген: «Барселоне» повезло, а Ройсу и «Боруссии» — не очень

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором ему удалось отразить пенальти.
«Я отбил пенальти. Это футбол. Нам повезло, а Ройсу и „Боруссии“ — не очень. Это был очень напряжённый матч. Мы неплохо сыграли, но всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы получили очко. Я считаю, что мы заработали его в сегодняшнем матче. Теперь надо поработать над теми вещами, которые мы должны улучшить», — цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.
«Боруссия», сыграв вничью с «Барселоной», набрала 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в турнирной таблице группы F. «Барселона» (1) — на 3-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).
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