Селадес: игроки «Валенсии» доказали преданность тренерам, клубу и болельщикам

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).



«Над такими голами мы работали с матча против „Барселоны“. Теперь пора думать о будущих матчах. Это была очень трудная победа. Парни хотели бороться. Они доказали свою преданность тренерам, клубу и болельщикам, мы должны сегодня гордиться ими», — цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.