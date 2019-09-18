Селадес: игроки «Валенсии» доказали преданность тренерам, клубу и болельщикам
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).
«Над такими голами мы работали с матча против „Барселоны“. Теперь пора думать о будущих матчах. Это была очень трудная победа. Парни хотели бороться. Они доказали свою преданность тренерам, клубу и болельщикам, мы должны сегодня гордиться ими», — цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.
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