«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.
В другом матче встречались две другие команды группы H — «Аякс» и «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Голами в составе «Аякса» отметились Квинси Промес, Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.
С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 18 сентября 2019
-
00:43
-
00:35
-
00:19
-
00:14
- 17 сентября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:29
-
23:14
-
23:11
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:08
-
21:50
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:09
-
21:07
-
20:56
-
20:54
-
20:41
-
20:39
-
20:31