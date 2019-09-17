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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.

В другом матче встречались две другие команды группы H — «Аякс» и «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Голами в составе «Аякса» отметились Квинси Промес, Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.

С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия, Испания
0:1 Родриго – 74'
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Промес – 18'   2:0 Альварес – 50'   3:0 Тальяфико – 62'
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