«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота «Челси» на 74-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное время встречи.



В другом матче встречались две другие команды группы H — «Аякс» и «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Голами в составе «Аякса» отметились Квинси Промес, Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.



С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».