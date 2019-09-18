Гудйонсен: поступок Баркли — это неуважение к партнёрам по «Челси»

Бывший футболист «Челси» Эйдур Гудйонсен выступил с критикой полузащитника синих Росса Баркли после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1).



В концовке встречи лондонцы, уступая в счёте, получили право исполнить пенальти. Баркли решил пробить, несмотря на то что на поле были штатные пенальтисты команды. Россу не удалось забить – мяч после его удара отправился в перекладину и покинул пределы поля.



«То, что сделал Баркли, является неуважением к партнёрам по команде. Я уверен, что все знают штатного пенальтиста ещё до начала игры. Создание суматохи и напряжения между собой и одноклубниками и последующий промах с точки приводят к тому, что на игрока оказывается ещё больше давления, чем если бы он просто бил пенальти в обычной ситуации.



Если ты тренер и происходит ситуация, когда у мяча стоят два, три или четыре игрока, и возникает неопределённость, кто же будет бить, неужели ты не захочешь, чтобы твой капитан подошёл и сказал: «Слушайте, исполнителя пенальти назначили до матча». Капитану следует брать ситуацию в свои руки в подобных случаях», — цитирует Гудйонсена Goal.com со ссылкой на BT Sport.

Лэмпард — первый наставник «Челси», который проиграл в дебютном матче ЛЧ