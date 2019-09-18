Лэмпард — первый наставник «Челси», который проиграл в дебютном матче ЛЧ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард проиграл первый в карьере матч в Лиге чемпионов в качестве наставника. Лондонцы потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Таким образом, Лэмпард стал первым тренером в истории «Челси», под руководством которого английская команда проиграла в его дебютном матче в Лиге чемпионов. 10 предыдущих тренеров синих начинали выступление в турнире с победы. Лишь при итальянце Джанлуке Виалли «Челси» начал турнир ничьей с «Миланом» (1:1). Это произошло в 1999 году.



Напомним, что Лэмпард возглавил «Челси» летом нынешнего года. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2 октября «Челси» сыграет в гостях с «Лиллем».