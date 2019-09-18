КДК дисквалифицировал Чуперку за оскорбление Вилкова

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА (0:2).
«На 72-й минуте матча Чуперка получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Она оказалась у него уже четвёртой. Независимо от решения КДК Чуперка обязан был пропускать одну игру. Мы рассматривали применение дополнительной дисквалификации за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Вчера утром мы получили дополнение в виде рапорта от Вилкова, где он указал слово, которое было сказано Чуперкой в его адрес. Также нам стало известно, что Чуперка лично позвонил Вилкову и принёс свои извинения. Вилков подтвердил это. Я попросил его о том, чтобы он написал об этом в рапорте. Сегодня утром Вилков предоставил рапорт, где было сказано, что извинения приняты и конфликт исчерпан.
Чуперка лично присутствовал сегодня на заседании и ещё раз извинился за своё поведение. С учётом всех обстоятельств принято решение, что КДК назначил дополнительную дисквалификацию в два матча, один из которых условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей. Чуперке установлен испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 18 сентября 2019
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