Зобнин: «Спартак» провёл работу над ошибками

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоится в пятницу, 20 сентября, в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало матча — в 17:30 мск.

«Подготовка идёт по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление. Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с «Уралом». «Уфа» принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Напомним, в матче предыдущего тура «Спартак» на своём поле уступил «Уралу» со счётом 1:2. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 14 очков.