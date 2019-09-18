Кононова уволят до завершения сезона-2019/20 — эксперты оценили шансы

В 9-м туре РПЛ «Спартак» на своём поле встречался с «Уралом» и уступил со счётом 1:2. До этого красно-белые также в родных стенах потерпели поражение 0:1 от «Зенита», а чуть ранее дважды проиграли «Браге», вылетев из Лиги Европы ещё до группового этапа. Сейчас у клуба Леонида Федуна 14 очков и шестая строчка в турнирной таблице во внутреннем первенстве.
После неудачи в матче с сине-бело-голубыми букмекеры предлагали поставить на отставку Кононова в ходе сезона-2019/20 за 2.10 (вероятность 44%), а обратный исход оценивался коэффициентом 1.65 (56%). Сейчас поставить на смену наставника руководством красно-белых можно за 1.55 (59,7%), а в случае сохранения Олегом Георгиевичем своего поста сыграет ставка с коэффициентом 2.3 (40,3%).
Таким образом, вероятность увольнения Кононова в ходе нынешнего сезона превысила 50% и продолжает расти. Эксперты склоняются к варианту, при котором «Спартак» решит расстаться с главным тренером до завершения чемпионата. СМИ сообщали, что Кононов подавал заявление об отставке после игры с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун заявил, что тренер будет работать как минимум до декабря.
Свой следующий матч «Спартак» проведёт в гостях 20 сентября. Красно-белые сойдутся с «Уфой» в рамках 10-го тура РПЛ.
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