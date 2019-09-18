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Робертсон удалил аккаунт в «Твиттере» из-за массовых оскорблений

Робертсон удалил аккаунт в «Твиттере» из-за массовых оскорблений
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон удалил свой аккаунт в «Твиттере», сообщает Record.

По информации источника, причиной удаления профиля в социальной сети стали массовые оскорбления в адрес 25-летнего футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2). Напомним, на 82-й минуте встречи Робертсон заработал пенальти в ворота «Ливерпуля», который реализовал нападающий неаполитанской команды Дрис Мертенс.

Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена». Оба матча пройдут 2 октября.

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