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Баринов: вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели последние игры «Байера»

Баринов: вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели последние игры «Байера»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1). Напомним, хавбек стал автором второго гола «железнодорожников».

«Ощущения? Пока не понимаю. Всё оставили на поле. Очень рад, что забил. Больше мне сказать нечего. Расскажу козырь Палыча: вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели их последние матчи — с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали соперника, знали, что они контролируют игру. Поэтому прижимали их и ловили на ошибках», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

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