Кикнадзе: важный шаг и победа, но подсчёты будем вести к Рождеству

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результаты матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Мы не фавориты, мы уже побыли ими в прошлом году. Правильнее лозунг — двигаться от игры к игре. Ребята вышли и сделали то, что нужно было. Далеко не загадываем. До «Оренбурга». Что касается шансов, то сделали хороший и важный шаг, тяжёлая победа, здорово, но подсчётами я бы сейчас не занимался. В Лиге чемпионов их вообще надо вести к Рождеству.
Выиграли сегодня из-за командного духа, даже не хочу выделять отдельных игроков. Все те, кто прилетел поддержать, не только братья Миранчуки, а вообще все, кто нас сегодня поддерживал на трибуне, помогли нам добыть эту победу. Играли друг за друга, за тех, кого не было. Ошибки были, но все бились: от Гильерме до Смолова. Мы заработали ту победу, которую очень сильно хотели. Что касается премиальных, то денежный вопрос мы решим внутри команды», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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