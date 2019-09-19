Сарри: казалось, что победа над «Атлетико» в наших руках

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результаты матча 1 тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2).



«Думаю, мы играли неплохо, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что победа уже в наших руках.



Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться на стандартных положениях. Мы поработаем над этим во время тренировок.



Решил выставить в стартовом составе Куадрадо, потому что подумал, что игра будет открытой, а Хуан сможет воспользоваться свободным пространством благодаря своей скорости.



Мне кажется, мы хорошо работаем. И сегодня можно было увидеть в реализации те вещи, которые мы постоянно отрабатываем», – приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

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