Сарри: казалось, что победа над «Атлетико» в наших руках
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результаты матча 1 тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2).
«Думаю, мы играли неплохо, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что победа уже в наших руках.
Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться на стандартных положениях. Мы поработаем над этим во время тренировок.
Решил выставить в стартовом составе Куадрадо, потому что подумал, что игра будет открытой, а Хуан сможет воспользоваться свободным пространством благодаря своей скорости.
Мне кажется, мы хорошо работаем. И сегодня можно было увидеть в реализации те вещи, которые мы постоянно отрабатываем», – приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.
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