Тухель: это была командная игра «ПСЖ» с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал результаты мачта 1 тура Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).
«Прежде всего, если кто-то спросит меня сейчас, выиграем ли мы Лигу чемпионов, я просто встану и уйду.
Это была действительно командная игра «ПСЖ» с «Реалом» как с мячом, так и без него. Игроки готовы работать и прогрессировать. Сегодня мы это доказали, хотя делать это каждые три дня непросто.
Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может помочь нам. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять прессинг с игроков. Но, конечно, невозможно играть без них каждый матч, нам нужны все игроки.
Я очень долго боролся за то, чтобы заполучить в команду Гуйе. Он просто машина. Он никогда не останавливается и отбирает много мячей. Он невероятно важен в играх с командами уровня «Реала». С ним, Маркиньосом и Верратти у нас все было на высоте в полузащите.
Ди Мария в течение года показывал, что способен играть вот так. Его левая волшебна, его статистика в «ПСЖ» исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивая и отдавая пасы. Он и в защите очень полезен. Он закрыл Карвахаля и был хорош слева в игре с Бернатом», – приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
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