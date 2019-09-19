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Симеоне: «Ювентус» всегда опасен

Симеоне: «Ювентус» всегда опасен
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 1 тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:2).

«Нам чего-то не хватало в игре в первом тайме, а «Ювентус» смог прибавить после перерыва. Но мне понравилась игра и то, что мы не сдались, сражались за результат.

Игроки постоянно пытались создавать ситуации, в которых мы могли бы доставить проблемы сопернику. Хименес, Витоло и Корреа были близки к успеху, так что это более чем заслуженное очко.

Это нельзя назвать хорошим или плохим результатом. «Ювентус» является очень сильной командой, у них опытные футболисты, а средний возраст команды – 29 лет, у нас – 24 года.

Опыт помогает на таком уровне, вот почему такие матчи могут помочь нам в будущем. Важно не снижать прессинг соперника по ходу матча и верить в себя.

«Ювентус» всегда опасен – у них было два момента, и они забили два гола. Эта команда всегда играет на высоком уровне, и они будут пытаться дойти до конца турнира. Посмотрим, получится ли у них», – приводит слова Симеоне Football Italia.

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