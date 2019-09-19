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Киевское «Динамо» обыграло «Мальмё», прервав 6-матчевую серию без побед

Киевское «Динамо» обыграло «Мальмё», прервав 6-матчевую серию без побед
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В киевское «Динамо» обыграло шведский «Мальмё» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч северомакедонский арбитр Александр Ставрев. В качестве его ассистентов выступили Марьян Кировски и Деян Костадинов.

Единственный гол был забит на 84-й минуте. Автором гола стал Виталий Буяльский, которому ассистировал Владимир Шепелев.

Для «Динамо» эта победа стала первой после серии из шести матчей без побед во всех турнирах.

В другом матче группы В датский «Копенгаген» обыграл швейцарский «Лугано» со счётом 1:0.

Во 2-м туре «Динамо» на выезде встретится с «Лугано». «Мальмё» предстоит домашний матч с «Копенгагеном». Оба матча состоятся 3 октября.

Лига Европы. Группа B. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Буяльский – 84'
Лига Европы. Группа B. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 0
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 Сантос – 50'
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