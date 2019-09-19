Киевское «Динамо» обыграло «Мальмё», прервав 6-матчевую серию без побед
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В киевское «Динамо» обыграло шведский «Мальмё» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч северомакедонский арбитр Александр Ставрев. В качестве его ассистентов выступили Марьян Кировски и Деян Костадинов.
Единственный гол был забит на 84-й минуте. Автором гола стал Виталий Буяльский, которому ассистировал Владимир Шепелев.
Для «Динамо» эта победа стала первой после серии из шести матчей без побед во всех турнирах.
В другом матче группы В датский «Копенгаген» обыграл швейцарский «Лугано» со счётом 1:0.
Во 2-м туре «Динамо» на выезде встретится с «Лугано». «Мальмё» предстоит домашний матч с «Копенгагеном». Оба матча состоятся 3 октября.
Лига Европы. Группа B. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Буяльский – 84'
- 19 сентября 2019
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:51
-
19:36
-
19:33
-
19:21
-
19:18
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:40
-
18:36
-
18:29
-
18:22
Партнерский контент