Эмери: мы знали, что будет сложно. «Айнтрахт» хорошо играет на своём поле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0).

«Мы знали, что матч будет сложным. „Айнтрахт“ хорошо играет на своём поле. У них очень атакующая команда, поэтому нам пришлось много работать в обороне. Порой защитникам приходилось защищаться глубоко, чтобы сдерживать нападающих.



Мы сделали это. Наши молодые игроки получили возможность создавать голевые моменты, а также делиться с опытными футболистами. Они отыграли очень хорошо. Это наш путь», — приводит слова Эмери Football.London.

Во втором туре «Арсенал» на своём поле сыграет с бельгийским «Стандардом». Матч состоится 3 октября.