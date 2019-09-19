Эмери: мы знали, что будет сложно. «Айнтрахт» хорошо играет на своём поле
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0).
«Мы знали, что матч будет сложным. „Айнтрахт“ хорошо играет на своём поле. У них очень атакующая команда, поэтому нам пришлось много работать в обороне. Порой защитникам приходилось защищаться глубоко, чтобы сдерживать нападающих.
Мы сделали это. Наши молодые игроки получили возможность создавать голевые моменты, а также делиться с опытными футболистами. Они отыграли очень хорошо. Это наш путь», — приводит слова Эмери Football.London.
Во втором туре «Арсенал» на своём поле сыграет с бельгийским «Стандардом». Матч состоится 3 октября.
«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в выездном матче Лиги Европы
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