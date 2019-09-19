«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в выездном матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F немецкий «Айнтрахт» проиграл английскому «Арсеналу» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч итальянский арбитр Давиде Масса. В качестве его ассистентов выступили Альберто Тегони и Стефано Алассио.



Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Джозеф Уиллок, которому ассистировал Букайо Сака. В концовке матча счёт до крупного довели Сака с передачи Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг с паса Сака.



В другом матче группы F бельгийский «Стандард» обыграл португальскую «Виторию Гимарайнш» со счётом 2:0.

Во 2-м туре «Арсенал» дома сыграет со «Стандардом». «Айнтрахту» предстоит гостевая игра с «Виторией Гимарайнш». Оба матча состоятся 3 октября.