«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в выездном матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F немецкий «Айнтрахт» проиграл английскому «Арсеналу» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч итальянский арбитр Давиде Масса. В качестве его ассистентов выступили Альберто Тегони и Стефано Алассио.
Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Джозеф Уиллок, которому ассистировал Букайо Сака. В концовке матча счёт до крупного довели Сака с передачи Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг с паса Сака.
В другом матче группы F бельгийский «Стандард» обыграл португальскую «Виторию Гимарайнш» со счётом 2:0.
Во 2-м туре «Арсенал» дома сыграет со «Стандардом». «Айнтрахту» предстоит гостевая игра с «Виторией Гимарайнш». Оба матча состоятся 3 октября.
- 19 сентября 2019
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