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«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в выездном матче Лиги Европы

«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в выездном матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F немецкий «Айнтрахт» проиграл английскому «Арсеналу» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч итальянский арбитр Давиде Масса. В качестве его ассистентов выступили Альберто Тегони и Стефано Алассио.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Джозеф Уиллок, которому ассистировал Букайо Сака. В концовке матча счёт до крупного довели Сака с передачи Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг с паса Сака.

В другом матче группы F бельгийский «Стандард» обыграл португальскую «Виторию Гимарайнш» со счётом 2:0.

Во 2-м туре «Арсенал» дома сыграет со «Стандардом». «Айнтрахту» предстоит гостевая игра с «Виторией Гимарайнш». Оба матча состоятся 3 октября.

Лига Европы. Группа F. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Арсенал Л
Лондон, Англия
0:1 Уиллок – 38'   0:2 Сака – 85'   0:3 Обамеянг – 87'
Удаления: Кор – 79' / нет
Лига Европы. Группа F. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
2 : 0
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 Анен – 66' (автогол)   2:0 Мпоку – 90+1'
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