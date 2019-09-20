Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Александрии» Шаран: для новичков неплохо сыграли с «Вольфсбургом»

Тренер «Александрии» Шаран: для новичков неплохо сыграли с «Вольфсбургом»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал результат матча с «Вольфсбургом» (1:3).

«Для новичка Лиги Европы мы показали неплохую игру. Мандража у ребят не было – это было заметно. Не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Действительно, мастерство у них выше, а нас надломили два первых гола.

Во втором тайме мы увидели, что можем играть лучше. После первого нашего забитого гола появилась надежда, что можем забить и второй, но пропустили третий.

Я доволен игрой своих футболистов. Для «Вольфсбурга» было неожиданно, что мы прессинговали на их половине поля.

Много работаем над стандартами: Гречишкин знал, куда подавал, а Банада наконец-то забил», — сказал Шаран в интервью «Футбол 2».

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент