Тренер «Александрии» Шаран: для новичков неплохо сыграли с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал результат матча с «Вольфсбургом» (1:3).



«Для новичка Лиги Европы мы показали неплохую игру. Мандража у ребят не было – это было заметно. Не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Действительно, мастерство у них выше, а нас надломили два первых гола.



Во втором тайме мы увидели, что можем играть лучше. После первого нашего забитого гола появилась надежда, что можем забить и второй, но пропустили третий.



Я доволен игрой своих футболистов. Для «Вольфсбурга» было неожиданно, что мы прессинговали на их половине поля.



Много работаем над стандартами: Гречишкин знал, куда подавал, а Банада наконец-то забил», — сказал Шаран в интервью «Футбол 2».

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