Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения ЦСКА и «Краснодара» в стартовом туре группового этапа Лиги Европы. Армейцы уступили «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» проиграли «Базелю» со счётом 0:5.



«Это, конечно, провал. Эти поражения – удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.



Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», – приводит слова Газзаева ТАСС.





Газзаев: Россия практически обеспечила себе место на чемпионате Европы