Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения ЦСКА и «Краснодара» в стартовом туре группового этапа Лиги Европы. Армейцы уступили «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» проиграли «Базелю» со счётом 0:5.
«Это, конечно, провал. Эти поражения – удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.
Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», – приводит слова Газзаева ТАСС.
- 20 сентября 2019
-
06:09
-
05:45
-
05:33
-
05:19
-
04:55
-
04:39
-
04:05
-
03:52
-
03:45
-
03:00
-
02:40
-
02:01
-
01:43
-
01:35
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:21
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
- 19 сентября 2019
-
23:58
-
23:53
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:32
-
23:28