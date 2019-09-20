«Уфа» сыграет в красной форме, «Спартак» — в белой

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Спартаком» хозяева сыграют в красной форме, игроки столичного клуба выйдут на поле в белой форме. Об этом сообщила пресс-служба уфимской команды.

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Матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главным судьёй этого матча назначен Алексей Сухой (Люберцы) Ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).