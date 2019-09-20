В Катаре ужасная ошибка вратаря привела к голу на 9-й секунде. Забил М. Салах

Матч 4-го тура чемпионата Катара между «Аль-Араби» и «Аль-Шахания» начался курьёзным образом.
После розыгрыша мяча с центра поля защитник хозяев отправил мяч в штрафную площадь соперника в расчёте на своих нападающих, однако первым на мяч вышел вратарь гостей. Атака, тем не менее, завершилась успешно, поскольку голкипер не рассчитал траекторию полёта мяча, и футбольный снаряд, перелетев через него, отправился в ворота, куда его добил полузащитник Мохаммед Салах.
Матч в итоге завершился победой «Аль-Араби» со счётом 2:1. «Аль-Шахания» сравнял счёт на 74-й минуте, но на 89-й минуте Салах оформил дубль и принёс своей команде три очка.
«Аль-Араби», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Катара. «Аль-Шахания» (0) – на последней строчке.
Видео доступно на «Чемпионате».
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