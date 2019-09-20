Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Катаре ужасная ошибка вратаря привела к голу на 9-й секунде. Забил М. Салах

В Катаре ужасная ошибка вратаря привела к голу на
В Катаре ужасная ошибка вратаря привела к голу на 9-й секунде. Забил М. Салах
Футбол / Прочие турниры 0

Матч 4-го тура чемпионата Катара между «Аль-Араби» и «Аль-Шахания» начался курьёзным образом.

После розыгрыша мяча с центра поля защитник хозяев отправил мяч в штрафную площадь соперника в расчёте на своих нападающих, однако первым на мяч вышел вратарь гостей. Атака, тем не менее, завершилась успешно, поскольку голкипер не рассчитал траекторию полёта мяча, и футбольный снаряд, перелетев через него, отправился в ворота, куда его добил полузащитник Мохаммед Салах.

Матч в итоге завершился победой «Аль-Араби» со счётом 2:1. «Аль-Шахания» сравнял счёт на 74-й минуте, но на 89-й минуте Салах оформил дубль и принёс своей команде три очка.

«Аль-Араби», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Катара. «Аль-Шахания» (0) – на последней строчке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент