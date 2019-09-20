«Уфа» — «Спартак»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского «Спартака» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Гулиев, З. Бакаев, Тиль, Шюррле, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухих из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».