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Гендиректор «Уфы»: разговаривали с Глушаковым, но у «Ахмата» условия интереснее

Гендиректор «Уфы»: разговаривали с Глушаковым, но у «Ахмата» условия интереснее
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся летнем переходе в клуб полузащитника Дениса Глушакова, на тот момент пребывавшего в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Игрок в итоге оказался в «Ахмате».

«Мы с ним действительно разговаривали, он бы нам помог. Звёздный игрок, лишнее внимание, взбудоражили бы местных болельщиков.

Как быть с тем, что человек сливал тренера и угрожал жене? В «Спартаке» это можно делать, в «Ахмате» нельзя, у нас тоже не больно получится. У нас жёсткая вертикаль, мы все в одном месте находимся. Игроки на первом этаже, я – на третьем. Я каждый день всех вижу. Тренеры, игроки, массажисты, администраторы, школы – мы вообще все в одном месте. Куда проще? Но Денис отказался. Условия, которые дал ему «Ахмат», намного интереснее», — цитирует Газизова Sports.ru.

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