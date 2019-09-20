Вратарь «СКА-Хабаровск»: заслуженно победили «Енисей», теперь матч с «Ахматом»

Голкипер «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:0) в матче 14-го тура ФНЛ.



«Несмотря на то, что соперник находится внизу турнирной таблицы, мы готовились к непростой игре. Начало первого тайма получилось абсолютно равным, но в целом остроты у их ворот было больше. Поэтому, считаю, что выиграли мы заслуженно.



Для меня этот матч был первым после небольшой травмы. Конечно, обидно было пропустить месяц из-за этого, но это футбол, каждый игрок сталкивается с этим. Главное, что сейчас чувствую себя хорошо и готов работать с полной самоотдачей. Теперь нас ждёт игра на Кубок России с «Ахматом». Это клуб Премьер-Лиги, очень серьёзный соперник. Легко не будет, но мы выложимся по-максимуму, будем очень стараться», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



23-летний Обухов является воспитанником «Зенита». В 2013 году голкипер стал чемпионом Европы среди юношей в составе сборной России. В нынешнем сезоне сыграл за «СКА-Хабаровск» 7 матчей, в 5 из которых не пропустил.

