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Кононов: ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше

Кононов: ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после выездного матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1) сказал, что продолжает верить в свою команду.

«Верю, что будут выигрыши. В любом случае будем бороться за каждый матч, за каждое очко, за каждую победу. Такой период сейчас у нас, который всем нужно вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше», — сказал Кононов.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.

Статистику игроков РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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