Тренер «Гэлакси» Скелотто: Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду

Наставник «Лос-Анджелес Гэлакси» Баррос Скелотто считает шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича игроком, не уступающим в классе Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Сложно найти футболиста, который бы играл в MLS так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Уровень Златана сопоставим с Роналду или Месси», — приводит слова Скелотто AS.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах за «Гэлакси». Лидером бомбардирской гонки MLS является мексиканский игрок «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 28 голов в 27 играх.

Ранее 37-летний швед назвал себя лучшим игроком в истории Североамериканской лиги и одним взглядом заставил упасть фаната, выбежавшего на поле после окончания матча.



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