Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося на поле фаната

Видео: Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося н
Видео: Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося на поле фаната
Футбол / Прочие турниры 0

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович одним взглядом заставил упасть фаната, который выбежал на поле после окончания матча чемпионата MLS с «Колорадо Рэпидз» (1:2).

Болельщик выскочил на поле, но упал, встретившись взглядом со шведом. Ибрагимович остался абсолютно невозмутимым, а фаната выдворил с поля стюард.

В матче с «Колорадо» Ибрагимович провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне 37-летний футболист принял участие в 24 матчах MLS, в которых стал автором 23 забитых мячей (шесть — с пенальти). В данный момент Ибрагимович делит второе-третье место в списке лучших снайперов турнира с Хосефом Мартинесом из «Атланты Юнайтед». Лидером бомбардирской гонки является Карлос Вела («Лос-Анджелес»), который забил 27 голов в 26 матчах.

«Лос-Анджелес Гэлакси», набрав 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата MLS.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент