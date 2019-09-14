Видео: Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося на поле фаната

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович одним взглядом заставил упасть фаната, который выбежал на поле после окончания матча чемпионата MLS с «Колорадо Рэпидз» (1:2).

Болельщик выскочил на поле, но упал, встретившись взглядом со шведом. Ибрагимович остался абсолютно невозмутимым, а фаната выдворил с поля стюард.

В матче с «Колорадо» Ибрагимович провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне 37-летний футболист принял участие в 24 матчах MLS, в которых стал автором 23 забитых мячей (шесть — с пенальти). В данный момент Ибрагимович делит второе-третье место в списке лучших снайперов турнира с Хосефом Мартинесом из «Атланты Юнайтед». Лидером бомбардирской гонки является Карлос Вела («Лос-Анджелес»), который забил 27 голов в 26 матчах.

«Лос-Анджелес Гэлакси», набрав 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата MLS.

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