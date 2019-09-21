Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу «Спартак» — «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».



Напомним, Мирзов получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой». После проведённого медицинского обследования у хавбека диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.



Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» состоится 29 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.



«Спартак» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 20 очков в 9 матчах.

Мирзов не попал в заявку на матч с «Зенитом» из-за перелома кости стопы