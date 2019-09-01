Мирзов не попал в заявку на матч с «Зенитом» из-за перелома кости стопы

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых на сайте клуба.
Мирзов получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».
После проведённого медицинского обследования у хавбека диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
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