Мирзов не попал в заявку на матч с «Зенитом» из-за перелома кости стопы

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых на сайте клуба.

Мирзов получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».

После проведённого медицинского обследования у хавбека диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.