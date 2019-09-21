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«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» и вышел на 3-е место в Примере

«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» и вышел на 3-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:0.

Первый мяч был забит на 77-й минуте. Его автором стал Санти Касорла, реализовавший 11-метровый удар. Точку в матче хозяева поставили на 89-й минуте. Результативный удар на счету Хавьера Онтивероса, голевой пас отдал Самуэль Чуквезе.

Победа позволила «Вильярреалу» подняться на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе команды 8 очков. «Вальядолид» занимает 13-е место, набрав 5 очков.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной» (24 сентября), «Вальядолид» в этот же день на своём поле будет принимать «Гранаду».

Испания - Примера. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Касорла – 77' (пен)   2:0 Онтиверос – 89'
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