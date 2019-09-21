«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» и вышел на 3-е место в Примере
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:0.
Первый мяч был забит на 77-й минуте. Его автором стал Санти Касорла, реализовавший 11-метровый удар. Точку в матче хозяева поставили на 89-й минуте. Результативный удар на счету Хавьера Онтивероса, голевой пас отдал Самуэль Чуквезе.
Победа позволила «Вильярреалу» подняться на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе команды 8 очков. «Вальядолид» занимает 13-е место, набрав 5 очков.
В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной» (24 сентября), «Вальядолид» в этот же день на своём поле будет принимать «Гранаду».
- 21 сентября 2019
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